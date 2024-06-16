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Spor

Son finalist İngiltere EURO 2024'e galibiyetle başladı |ÖZET

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu karşılaşmasında İngiltere ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Son finalist İngilizlere galibiyeti getiren golü 13. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Fenerbahçeli Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Sırbistan - İngiltere maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 00:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere turnuvaya galibiyetle başladı.
İngiltere turnuvaya galibiyetle başladı.

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu karşılaşmasında Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 13. dakikada Jude Bellingham kaydetti.


Sırbistan'da maça yedekler arasında başlayan Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu.


C Grubu ikinci haftasında İngiltere, Danimarka ile Sırbistan ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.


SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ SONUCU


SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

Sırbistan - İngiltere maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU

#İngiltere
#Sırbistan
#EURO 2024
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