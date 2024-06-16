İngiltere turnuvaya galibiyetle başladı.
İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu karşılaşmasında Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 13. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Sırbistan'da maça yedekler arasında başlayan Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
C Grubu ikinci haftasında İngiltere, Danimarka ile Sırbistan ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ SONUCU
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ SONUCU
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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1 saat önce