İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu karşılaşmasında Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

Sırbistan'da maça yedekler arasında başlayan Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

C Grubu ikinci haftasında İngiltere, Danimarka ile Sırbistan ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.