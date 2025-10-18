Yeni Şafak
Sivasspor Ankara Keçiörengücü maçına hazır

12:5218/10/2025, Cumartesi
AA
Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle süren kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.


Sivasspor, karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.


Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

