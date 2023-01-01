Sivasspor-Ankaragücü
Sivasspor, Ankaragücü'nü Sivas 4 Eylül Stadı'nda ağırladı. Konuk ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi takım 18. dakikada Samu Saiz ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Morutan'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.
Mücadelenin 59. dakikasında Clinton N'Jie ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.
Tolga Ciğerci, 66. dakikada Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi. Maçın son golü uzatma dakikalarında Renaldo Cephas'tan geldi: 1-3.
Sahasında 3-1 mağlup olan Sivasspor ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 5 puanda kalırken bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü ise puanını 5'e yükseltti.
Sivasspor-Ankaragücü maç özeti
11. dakikada sol kanatta topla buluşan N’Jie sağ ayağıyla topa vurdu. Kaleci Bahadır soluna uzanarak topu kornere çeldi.
18. dakikada orta sahada topla buluşan Samuel Saiz topla ilerledi. Ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Saiz, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hanousek, sol ayağıyla vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
28. dakikada Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues sol ayağıyla vurdu, top üstten auta gitti.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, sol ayağıyla orta yaptı. Morutan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.1-1
34. dakikada topla buluşan Saiz, topu ceza sahasında bulunan Emrah Başsan’a aktardı. Emrah Başsan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
46. dakikada Emrah Başsan’ın serbest vuruşunda ceza sahası sol çaprazında bulunan Caner Osmanpaşa kafası ile dokundu. Top direkten döndü.
55. dakikada Saiz’in pasında ceza sahası içerisinde bulunan N’Jie kaleyi hedef aldı. Kaleci Bahadır Han Güngördü son arda topa hakim oldu.
59. dakikada N’Jie, Hanousek’e yaptığı faul sonucu ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
66. dakikada Rodrigues’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tolga Ciğerci sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlarla buluştu. 1-2
81. dakikada Saiz sağ taraftan ceza sahası içerisine sürdüğü topu sert bir şutla kaleye gönderirken kaleci Bahadır Han Güngördü topu çıkartmayı başardı.
90+5. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Cephas ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3