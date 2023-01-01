Ev sahibi takım 18. dakikada Samu Saiz ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Morutan'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Sahasında 3-1 mağlup olan Sivasspor ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 5 puanda kalırken bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü ise puanını 5'e yükseltti.