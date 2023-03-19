Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 23.dakikada Cofie ile 77.dakikada penaltıdan Saiz attı.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 27'ye çıkartırken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor, Hatayspor ile oynacağı için haftayı BAY geçecek. Ankaragücü ise Başakşehir'e konuk olacak.