Sivasspor'un gol sevinci
Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 23.dakikada Cofie ile 77.dakikada penaltıdan Saiz attı.
Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 27'ye çıkartırken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor, Hatayspor ile oynacağı için haftayı BAY geçecek. Ankaragücü ise Başakşehir'e konuk olacak.
Sivasspor-Ankaragücü maç özeti
15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
- 23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.