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Spor

ÖZET | Sivasspor-Ankaragücü: 2-0

Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Sivasspor ligde 2 maç sonra kazandı. Sivasspor-Ankaragücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:02 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor'un gol sevinci

Sivasspor'un gol sevinci

Süper Lig'in 26.haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 23.dakikada Cofie ile 77.dakikada penaltıdan Saiz attı.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 27'ye çıkartırken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor, Hatayspor ile oynacağı için haftayı BAY geçecek. Ankaragücü ise Başakşehir'e konuk olacak.

Sivasspor-Ankaragücü maç özeti

15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL
  • 23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


#Sivasspor
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
22 dakika önce
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