Spor Sivasspor "Hakem hatası değil kural hatası"
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor: "Hakem hatası değil kural hatası"

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hataları yapıldığını açıklarken, Demir Grup Sivasspor- Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Sivasspor ise yaptığı açıklamada, hakem hatası olmadığını, kural hatası olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor: Hakem hatası değil kural hatası
Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasından bir kare

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF: "Hakem hatası"

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." denildi.

Sivasspor: "Hakem hatası değil kural hatası"

Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakem hatası olmadığını kural hatası olduğunu ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır.
  • Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır."

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'
SPOR
VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'

Antalyaspor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Fenerbahçe

​​Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.
Whatsapp bildirimi

'Whatsapp bildirimi'

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay.
'Ofsaytımsı <br>bir şey olabilir'

'Ofsaytımsı
bir şey olabilir'

​VAR kayıtlarından şaşkına çeviren konuşma.
'Şiddet yok diye gördüm'

'Şiddet yok diye gördüm'

​N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyona neden kırmızı kart verilmedi?
Hakemliği bitirildi

Hakemliği bitirildi

MHK Özgüç Türkalp'in biletini kesti.
'Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'

'Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'

​Beşiktaş'tan VAR paylaşımı
'Sivasspor'a yapılan haksızlık'

'Sivasspor'a yapılan haksızlık'

​Çalımbay VAR kayıtları hakkında yorumlarda bulundu
Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Galatasaray seyirci ortalamasında da zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.
Jesus onay verdi

Jesus onay verdi

​Fenerbahçe'nin Eden Hazard teklifi ortaya çıktı
Süper Lig'in yıldızını <br>saatçi zannettiler

Süper Lig'in yıldızını
saatçi zannettiler

​Mbaye Diagne'nin sığındığı fırının çalışanları konuştu.
'Benim niye <br>haberim yok?'

'Benim niye
haberim yok?'

"Hulk Süper Lig'e geliyor" iddiasına yalanlama geldi.
Fırına sığındı

Fırına sığındı

Özel şoförü Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.