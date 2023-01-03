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VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ciddi hakem hatası tespit edilen iki maçla ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları yayınlanırken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sivasspor-Galatasaray maçında VAR odasındaki bir bilgisayardan 'Whatsapp bildirimi' gelmesi sosyal medyayı salladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sivasspor Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: Whatsapp bildirimi
VAR görüntüsü

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." denildi.

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'

  • Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarında, dikkat çeken bir detay vardı. Normalde VAR odasına telefon girmesi ve orada kullanılması yasak. Fakat ses kayıtlarında, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemliğini yapan Özgüç Türkalp'in bulunduğu odadan Whatsapp Web bildirimi sesi geldi. Videoda birinci dakikanın ikinci saniyesinde gelen bildirim sesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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