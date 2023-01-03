TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." denildi.

VAR kayıtlarında dikkat çeken detay: 'Whatsapp bildirimi'

Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kayıtlarında, dikkat çeken bir detay vardı. Normalde VAR odasına telefon girmesi ve orada kullanılması yasak. Fakat ses kayıtlarında, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemliğini yapan Özgüç Türkalp'in bulunduğu odadan Whatsapp Web bildirimi sesi geldi. Videoda birinci dakikanın ikinci saniyesinde gelen bildirim sesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kayıtları açıklandı👇pic.twitter.com/5OytHUERc8 — SPOR (@yenisafakspor) January 3, 2023

SPOR "Ofsaytımsı bir şey olabilir"

SPOR Özgüç Türkalp'in hakemliği bitirildi