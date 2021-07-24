Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren 6 futbolcuyla yolların ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Teşekkürler



🤝 Arouna Kone

🤝 Robin Yalçın

🤝 Serhiy Rybalka

🤝 Claudemir

🤝 Casimir Ninga

🤝 Tyler Boyd



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