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Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd’a teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Sivassporda 6 futbolcu ile yollar ayrıldı
Sivasspor amblemi

Kırmızı-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren 6 futbolcuyla yolların ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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