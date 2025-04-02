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Sivasspor'da Rizespor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Rizespor mesaisi sürüyor

14:502/04/2025, Çarşamba
AA
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Sivasspor 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
Sivasspor 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.



#Sivasspor
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig

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