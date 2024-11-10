Sivassporlu futbolcu Mourinho'yu etiketledi: Sosyal medyadan tepki gösterdi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.

Mücadeleye sarı-lacivertlilerin attığı ilk gol sonrası yapılan VAR incelemesi damga vurdu. Hakem Kadir Sağlam, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gelip pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmeyip santra noktasını gösterdi.