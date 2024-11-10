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Sivassporlu futbolcu Mourinho'yu etiketledi: Sosyal medyadan tepki gösterdi

Sivassporlu futbolcu Mourinho'yu etiketledi: Sosyal medyadan tepki gösterdi

22:4310/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sivasspor
Sivasspor

Sivasspor, Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivassporlu futbolcu, Fenerbahçe’nin ilk golünden önce faul bekledikleri pozisyonu paylaşarak Jose Mourinho'yu etiketledi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.


Mücadeleye sarı-lacivertlilerin attığı ilk gol sonrası yapılan VAR incelemesi damga vurdu. Hakem Kadir Sağlam, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gelip pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmeyip santra noktasını gösterdi.


Maçın ardından Sivasspor forması giyen forvet oyuncusu Fode Koita, gol pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca Gineli futbolcu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu da etiketledi.


İşte Fode Koita'nın paylaşımı:
Fode Koita'nın paylaşımı.





#Sivasspor
#Fode Koita
#Jose Mourinho

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