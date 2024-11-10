Mert Hakan Yandaş'tan Fernando Muslera'ya yanıt: 'Herkes kapısının önünü temizlesin'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 4-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı oyuncu Muslera'nın Jose Mourinho hakkındaki sözlerine de yanıt verdi. Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:





"Özür diliyoruz"

"3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. Futbolda artık ne yaş ne kalite var, Alkmaar takımı genç olabilir ama mücadele etmezsek ne yaş ne kalite önemli oluyor. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli, bir kez daha özür diliyoruz o maç için."





Muslera'ya yanıt

"Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahçup olurlar."





Muslera ne demişti?

Galatasaraylı oyuncu Muslera, Samsunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" demişti.



















