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Galatasaraylı futbolcudan Mourinho'ya yanıt: "İstemiyorsa gidebilir"

Galatasaraylı futbolcudan Mourinho'ya yanıt: "İstemiyorsa gidebilir"

20:3810/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fernando Muslera'dan gündem olan açıklama.
Fernando Muslera'dan gündem olan açıklama.

Galatasaray'ın Samsunspor galibiyeti sonrası takım kaptanlarından Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Ligi kötüleyen sözlerine yanıt verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.


Galibiyetin ardından takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz hafta Türkiye Ligi'ni hakkındaki sözlere yanıt verdi.


Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle:

"Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi."


"Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar."



"14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var."

"Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor."







#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Jose Mourinho

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