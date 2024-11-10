Okan Buruk açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk şöyle konuştu:

"İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük."





"Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon hazırlık kampına yetişecek. Sözleşme dondurulması diye bir şey yok."

"Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Altıncı penaltı oldu. Kolay iki penaltı verildi. Majör hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray."





"Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Bugün verildi, daha sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu! İyi yanından bakıyoruz, kazanarak bu penaltıları atlattık."





"Duran toplara çalışıyoruz, bunu rakip analizlerinde yapıyoruz. Atacak oyuncu, vuracak oyuncular. Geçen sene de çok iyiydik, bu sene de çok iyiydik. Duran top önemli, rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Korner, fauller... Penaltı vermiyorlar bir tek, onun dışında korner ve faul atışı veriyorlar. Duran toplarda iyi oyuncularınız varsa, gol yakınsınız. Fazla kişi gidiyoruz, burada riskler de alıyoruz. Duran topları kendim çalıştırıyorum ayrıca bir analizcimiz de var."















