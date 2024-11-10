Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lig ikincisi Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi, Nijeryalı forveti Victor Osimhen (2) ve Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-2 kazandı. Konuk ekip Samsunspor'un gollerini ise Ntcham (p) ve Ait Bennasser (p) kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 31'e yükseltirken Samsunspor ise 25 puanda kaldı.





Galatasaray - Samsunspor maçı 11'leri





Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.





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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





3. dakikada Lucas Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Victor Osimhen kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Osimhen gol sonrası, tribünlere Icardi'nin formasını göstererek takım arkadaşına jest yaptı. Icardi de Nijeryalı yıldızın bu jestine alkışla karşılık verdi. Öte yandan golde, Arjantinli futbolcunun şarkısı olan 'Aşkın Olayım' çalındı ve Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.









19. dakikada ceza sahasından Victor Osimhen'in çektiği sert şutu, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk güçlükle kornere çeldi.





22. dakikada Davinson Sanchez ceza sahası dışında topu rakibi Mouandilmadji'ye kaptırdı. Ancak Kolombiyalı stoper yaptığı hatayı telafi ederek topa hızlı bir müdahalede bulundu.





30. dakikada Youssef Ait Bennasser, Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.





34. dakikada Samsunspor ceza sahası yayında Rick van Drongelen'le ikili mücadeleye giren Osimhen, yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.





İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





Galatasaray ikinci yarıya, Ismail Jakobs - Victor Nelsson değişikliği ile başladı.





49. dakikada Davinson Sanchez, rakibi Dimata'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.





50. dakikada Samsunsporlu Olivier Ntcham kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi: 1-1





55. dakikada Yunus Akgün'ün soldan kestiği ortada, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk topu elinden kaçırdı ve Osimhen kafayla topu ağlara yolladı. Galatasaray bir kez daha öne geçti.





58. dakikada Samsunsporlu Emre Kılınç sarı kart gördü.





62. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatası direkten döndü. Daha sonra Davinson Sanchez'in röveşatası ise üstten auta çıktı.





70. dakikada Davinson Sanchez, sarı kart gördü ve Bodrum FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.





85. dakikada Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'in asistinde Michy Batshuayi, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.





90. dakikada Samsunspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 90+3'te penaltıda topun başına geçen Ait Bennasser farkı bire indirdi: 3-2.





Maç Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.





MAÇTAN NOTLAR





SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ





Galatasaray - Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla koreografi yaptı. Galatasaraylı taraftarlar; “Atam İzindeyiz” ve “Dün, Bugün, Yarın; Daima” koreografisi düzenlerken, Samsunsporlu taraftarlar da “Kasım'da Aşk Başkadır; Çünkü Bize Ölümsüz Bir Aşkı Anlatır” yazılı pankartı açtı.





ISMAIL JAKOBS 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE GÖREV ALDI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Jakobs, sırasıyla; Elfsborg, Beşiktaş ve Tottenham karşılaşmalarında forma giyememişti. Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Samsunspor mücadelesiyle birlikte Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı formasına da kavuşmuş oldu.





KARŞILAŞMA ÖNCESİ MAURO ICARDI 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Samsunspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Icardi'ye sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar; Icardi'ye yoğun destek verirken, Arjantinli golcü de sahaya inerek taraftarı selamladıktan sonra 3'lü çektirdi.





BARIŞ ALPER YILMAZ, SAĞ BEKTE GÖREV ALDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide görev yapan Barış Alper YIlmaz, bu yıl da farklı bölgelerde oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasında sağ bekte görev verdiği 24 yaşındaki milli oyuncu, bu yıl hücum bölgeleri dışında sol bekte de görev yapmıştı. Barış, son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol bekte oynadı.





VICTOR OSIMHEN'DEN MAURO ICARDI SEVİNCİ

Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı takım adına golleri atan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, gol sonrasında Maruo Icardi'nin klasikleşmiş gol sevincini yaptı. Ayrıca Galatasaray'ın 3 golünde de UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalacak Icardi'nin ismi anons yapıldı.





Maça özel forma

Galatasaray mücadeleye, 10 Kasım'a özel formayla çıkacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılar formayı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Maç öncesi tribünlerde özel bir koreografi de sergilendi.









🇹🇷 Galatasaray tribününün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel hazırladığı muhteşem koreografi.pic.twitter.com/786iIhbOXc — SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2024





GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU















