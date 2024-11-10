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RAMS Park'ta duygusal anlar: Osimhen golü ona armağan etti

RAMS Park'ta duygusal anlar: Osimhen golü ona armağan etti

16:2710/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Osimhen attığı gol sonrası Icardi'yi işaret etti.
Osimhen attığı gol sonrası Icardi'yi işaret etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı gol sonrası stadyumda bulunan Mauro Icardi'ye büyük bir jest yaptı.

Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği lig ikincisi Samsunspor karşısında 3. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Lucas Torreira'nın ortasında iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.


Osimhen'in golü sonrası Rams Park’ta "Aşkın olayım" şarkısı çaldı ve Mauro Icardi anonsu yapıldı. Nijeryalı yıldız gol sonrası Icardi'nin formasını tribünlere göstererek Arjantinli takım arkadaşının sevincini yaptı. Tribünde bulunan Icardi de Osimhen'in bu jestine alkışla karşılık verdi.


Bilindiği üzere Icardi, Tottenham maçında ağır bir sakatlık yaşamıştı. Ameliyat edilecek olan Arjantinli golcünün sezonu kapattığı belirtiliyor.


İşte Osimhen'in golü sonrası Rams Park'ta yaşananlar:



Tribünlerden Icardi'ye büyük destek

Galatasaraylı taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.


Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" çektirdi.







#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Mauro Icardi

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