Zeki Murat Göle: 'Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk'

Reaksiyon vermeleri gereken bir maça çıktıklarını söyleyen Göle, "Oyuncularımız bu maçta reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri çok büyük bir artı oldu. Hocamız, yapılması gerekenleri 2 gün önce detaylı şekilde anlatmıştı. Onun dediklerini takımımız yerine getirmeyi başardı." açıklanmasında bulundu.