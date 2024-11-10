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Zeki Murat Göle: 'Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk'

Zeki Murat Göle: 'Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk'

22:1410/11/2024, Pazar
AA
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Zeki Murat Göle
Zeki Murat Göle

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u taraftarının önünde 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, "Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Saint Maximin kaydetti.


Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada teknik direktör Jose Mourinho'nun cezalı olması sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Reaksiyon vermeleri gereken bir maça çıktıklarını söyleyen Göle, "Oyuncularımız bu maçta reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri çok büyük bir artı oldu. Hocamız, yapılması gerekenleri 2 gün önce detaylı şekilde anlatmıştı. Onun dediklerini takımımız yerine getirmeyi başardı." açıklanmasında bulundu.




#Fenerbahçe
#Zeki Murat Göle
#Sivasspor

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