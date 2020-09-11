SÜPER LİG

Sivassporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı.

Haber Merkezi İHA
Kazanın ardından iki araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından iki araçta maddi hasar oluştu.

Fotoğraf: IHA

Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı.

Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açıldı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt’un eşi, olay yerine gelerek eşine destek oldu.

Erdoağan Yeşilyurt ve ailesi
Erdoağan Yeşilyurt ve ailesi
İHA

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