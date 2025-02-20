Skandal karar: Derbiyi yabancı hakem yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanına yolladıkları davetle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Pazartesi günü, salı günü toplantı yapılmak üzere iki kulübümüze yazı yazdık. Fenerbahçe, ’Tamam’ dedi. Galatasaray'ın salı günü divan kurulu toplantısı olduğu için çarşamba gününde karar kıldık. Galatasaray'ın da kabul etmesi üzerine kamuoyu ile paylaştık” diye konuştu.

ÖZBEK'E CEVAP

“Biz olur vermeden açıkladılar” diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e cevap niteliği taşıyan açıklamasına Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: “Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İstiyoruz ki; iki takım arasında oluşan gerginlik, karşılıklı sarf edilen sözler yerine futbolun kalitesi ve güzelliği konuşulsun.”

FUTBOLUN AMİRİ BİZİZ

Derbinin hakemiyle ilgili aldıkları kararı da duyuran Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarla bu kararı alırken kulüplerin talebi üzerine, ’Eğer başvurursa da karar alacağız’ dedik. Yönetim kurulunda arkadaşlar bu yetkiyi bizzat bana verdiler. Tartışmaların önünü kesmek, hakemleri bu konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü de bunun yazışmaları yapıldı. Teyitleri de alındı. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız. Futbolun amiri biziz" dedi. Gelecek haftalar için de emsal teşkil edecek skandal karar eski hakemler ve kamuoyundan büyük tepki aldı.

VİNCİC İÇİN RESTLEŞME!

G.Saray-F.Bahçe maçını yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından gözler, bu ismin kim olacağına kilitlendi. En kuvvetli isim ise geçen sezon B.Dortmund-R.Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Slovenyalı hakem Slavko Vincic. Romanya’dan İstvan Kovacs, Fransa’dan Clement Turpin ve Polonya’dan Szymon Marciniak da adaylar arasında. Bu arada G.Saray’ın, Slavko Vincic ismini kabul etmediğini TFF’ye bildirdiği, ancak bu talebin TFF tarafından reddedildiği öğrenildi. Son karar bugün verilecek.

ORGANİZE KÖTÜLÜK

Galatasaray, yabancı hakem kararı hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “TFF göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir… Bahsi geçen hakem, MHK Talimatı gereği 2024–2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?... 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?.. Yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?.. Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız. Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.”







