Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri: İnşallah seçilmemiştir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de katıldı.





İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz. Aslında bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. İlk maçtan önce nasıl hissediyorsak, turu geçmek için hangi umudu besliyorsak yarın da aynı umutla sahada yer alacağız. Bir ülkeyi ve Galatasaray camiasını temsil ediyoruz. Yarın üzerimize düşen, ilk maçta yapamadığımız ne varsa yarın ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancın peşinden koşacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz." diye konuştu.

'Maçın kalitesi için inşallah yağmaz'

"Yarın akşam maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem zeminin hem de maçın kalitesi için inşallah yağmaz. Ancak kar yağışı geliyor. Pazartesi günü için de bu risk var. Hangi şartlarda olursa olsun bizim için fark etmez. Galatasaray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinden koşuyorsa ne saha zemini ne de atmosfer önemlidir. Sadece işimize ve başarıya odaklanmamız gerek. Zemin nasıl olursa olsun bu turu geçmek için oyunun içinde hep olmamız gerek."





'Önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil'

"Sadece AZ Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe, bir sonraki müsabaka. Bugün sadece AZ Alkmaar maçını düşünüyoruz. Önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil."

'Seçilecek hakem çok önemli'

"Yabancı hakemle ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili kararın verildiğini duyuyorduk. Bunlar dedikodu şeklindeydi ancak karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin yönetmesi. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Önümüzdeki günlerde doğru şekilde değerlendirilecektir. Bizim için iyi hakem olması önemli. Sadece sahaya, saha içindeki oyuna bakıyorum. Hakemin pasaportu veya kimliği çok önemli değil. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için çok hayırlısı olacaktır."















