Slaven Bilic takımın başında maça çıkmadı

Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic'in çalıştırdığı Çin Süper Ligi takımı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Mücadelenin 7-0 kaybedilmesinin yanı sıra Slaven Bilic'in takımının başında olmaması dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Pazartesi günü açıklamayı düşündüğü teknik adamın Hırvat çalıştırıcı olduğu ve kulüple arasında yaşanan anlaşmazlığın uzun sürmesi sebebiyle bu duyurunun yapılamadığı iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü, dün yayınladığı açıklamada anlaştıkları teknik adamın sözleşme sürecinin nihayete ermediğini ve bu durumun sonuçlanması halinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtmişti.

Slaven Bilic, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmış sonrasında ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a gitmişti.