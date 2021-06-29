Spor Slaven Bilic takımın başında maça çıkmadı
FUTBOL FUTBOL

Slaven Bilic takımın başında maça çıkmadı

Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, takımının 7-0 yenildiği Kawasaki maçında takımının başında yer almadı. Hırvat teknik adamın yardımcısının yönettiği mücadele sonrasında Bilic ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilic takımın başında maça çıkmadı
Slaven Bilic, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic'in çalıştırdığı Çin Süper Ligi takımı Beijing Guoan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Japon temsilcisi Kawasaki'ye 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Mücadelenin 7-0 kaybedilmesinin yanı sıra Slaven Bilic'in takımının başında olmaması dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Pazartesi günü açıklamayı düşündüğü teknik adamın Hırvat çalıştırıcı olduğu ve kulüple arasında yaşanan anlaşmazlığın uzun sürmesi sebebiyle bu duyurunun yapılamadığı iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü, dün yayınladığı açıklamada anlaştıkları teknik adamın sözleşme sürecinin nihayete ermediğini ve bu durumun sonuçlanması halinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtmişti.

  • Slaven Bilic, ülkemizde daha önce Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmış sonrasında ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a gitmişti.

Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı resmi açıklama bekleniyor
SPOR
Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı resmi açıklama bekleniyor
Abone Ol Google News
İngiltere Almanyayı devirdi

İngiltere Almanya'yı devirdi

İngilizler Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi.
Son çeyrek finalist belli oluyor

Son çeyrek finalist belli oluyor

​İsveç ile Ukrayna son 16 tur maçında karşı karşıya geliyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Elmalı davası açıklaması: Çocuk istismarına hiçbir şekilde taviz ve tehir konusu olamaz

​Bakanlık, kritik tabloyu paylaştı.

​Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.
Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

​"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez."

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.