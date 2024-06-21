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Spor

Slovakya - Ukrayna maçı | CANLI İZLE

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk seansında Belçika'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Slovakya, puansız Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayını ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

15:45 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 15:45 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Slovakya - Ukrayna maçı
Slovakya - Ukrayna maçı

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan grup maçlarıyla sürüyor. E Grubu'nda 3 puanı bulunan Slovakya, puansız Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Maçın canlı yayını haberimizde...


SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ

Slovakya:
Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.
Ukrayna:
Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk.

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI CANLI ANLATIM



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