Slovakya - Ukrayna maçı | CANLI İZLE

Slovakya - Ukrayna maçı
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan grup maçlarıyla sürüyor. E Grubu'nda 3 puanı bulunan Slovakya, puansız Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Maçın canlı yayını haberimizde...
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
Slovakya:
Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.
Ukrayna:
Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk.
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI CANLI ANLATIM
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI CANLI ANLATIM
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2 saat önce