Solskjaer sezon sonunu işaret etti: 'İlaç kurtarmaz ameliyat lazım'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 31. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.





Solskjaer'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Hedefimiz hala devam ediyor'

"Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız."

'Bu takımı ilaç kurtarmaz'

"Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım."

'Hepimiz acı çekiyoruz'

"Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. "





'Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor'

"Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor."

'Bu tip oyuncular istiyorum'

"Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum. "















