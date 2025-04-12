Trendyol Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.





Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 62 ile 76. dakikada Yusuf Sarı (2) attı.





Bu sonucun ardından Beşiktaş 48 puanla 4. sırada yer alırken, Başakşehir puanını 45 yaparak 6. basamakta konumlandı.





Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Turuncu-lacivertliler ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

10' Krzysztof Piatek'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topa hakim olmayı başardı.





30' Arthur Masuaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Muhammed Şengezer gole izin vermedi.





33' Hızlı gelişen atakta Olivier Kemen, Krzysztof Piatek, Ivan Brnic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Ivan Brnic'in sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

46' Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Milot Rashica'nin ceza alanında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

54' Beşiktaş gole yaklaştı. Milot Rashica'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gabriel Paulista'nın, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda Muhammed Şengezer'in çeldiği top üst direkten geri geldi.

❌ Gabriel Paulista’nın kafa vuruşu direkten döndü.pic.twitter.com/qp8xJeUAtX — SPOR (@yenisafakspor) April 12, 2025

62' Crespo'nun pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, hızla rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan içe kat ediyor ve penaltı noktası yakınından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

76' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Sarı'nın, doğrudan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından köşede ağlarla buluştu: 0-2.





BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Başakşehir maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

Son 6 resmi maçta 3 mağlubiyet

Beşiktaş oynadığı son 6 resmi maçta tek galibiyet aldı. Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yenilgileri sonrası Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu süreçteki tek galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak RAMS Başakşehir'e yenilen Beşiktaş bu süreçte 4 puan alabildi. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 3-1 mağlup olmuştu.





Solskjaer ve futbolculara tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi. Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti. Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.





Paulista ilk kartını gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Süper Lig kariyerindeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gördü. Brezilyalı futbolcu, müsabakanın 74. dakikasında Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.





Son sakat Muçi oldu

Beşiktaş'ta sakatlanan son futbolcu Ernest Muçi oldu. Karşılaşmanın 23. dakikasında rakip kaleye hareketlenen siyah-beyazlı oyuncu kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Muçi, daha sonra oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. Kasığından sakatlandığı öğrenilen Muçi, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu gibi sakat futbolcular listesine eklendi.





Salih Uçan 11 maç sonra ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.





Mustafa Hekimoğlu ligde ilk kez 11'de

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.





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