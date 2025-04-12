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Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer ve futbolculara protesto

Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer ve futbolculara protesto

21:0312/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tepki maç sonu da devam etti.
Tepki maç sonu da devam etti.

Beşiktaş konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, oynanan kötü oyun ve yenilen gollerin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolcuları protesto etti.

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçın ikinci yarısında Yusuf Sarı'nın ayağından yediği iki golle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.


Yenilen gollerin ardından Beşiktaş tribünleri, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolcuları protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar,
"Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?"
ve
"Formayı çıkarın gidin!"
sloganları attı. Ayrıca tribünler, futbolcularının pas yaptığı sırada ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.

Tepki maç sonu da devam etti

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yuhalandı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

Futbolcular geri döndü, özür diledi

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçının ardından tribünleri terk etmedi ve takıma tepki göstermeye devam etti. Futbolcular, soyunma odasından geri dönerek taraftarlardan özür diledi.






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