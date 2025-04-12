Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer ve futbolculara protesto

Beşiktaş konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, oynanan kötü oyun ve yenilen gollerin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolcuları protesto etti.
Trendyol Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçın ikinci yarısında Yusuf Sarı'nın ayağından yediği iki golle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yuhalandı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçının ardından tribünleri terk etmedi ve takıma tepki göstermeye devam etti. Futbolcular, soyunma odasından geri dönerek taraftarlardan özür diledi.