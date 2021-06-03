Spor Sörlothtan Trabzonspor taraftarına sitem "Lütfen mesaj göndermeyi bırakın"
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Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına sitem: "Lütfen mesaj göndermeyi bırakın"

Trabzonsporlu taraftarların geri dönmesi için kampanya başlattığı Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Norveçli futbolcu "Lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörlothtan Trabzonspor taraftarına sitem: Lütfen mesaj göndermeyi bırakın
Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Sörloth, Leipzig'de ise beklentileri karşılayamadı.

Geçen sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Sörloth'un tekrar Trabzonspor'a dönmesini isteyen taraftarlar, golcü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 3 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" yorum yapıldı.

Bunun üzerine Sörtloth, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bordo-mavili taraftarlara sitemde bulundu.

Norveçli futbolcu paylaşımında, "Merhaba sevgili Trabzonspor taraftarları. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık" ifadelerini kullandı.


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