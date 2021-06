Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına sitem: "Lütfen mesaj göndermeyi bırakın"

Geçen sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Sörloth'un tekrar Trabzonspor'a dönmesini isteyen taraftarlar, golcü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 3 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" yorum yapıldı.

Bunun üzerine Sörtloth, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bordo-mavili taraftarlara sitemde bulundu.

Norveçli futbolcu paylaşımında, "Merhaba sevgili Trabzonspor taraftarları. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık" ifadelerini kullandı.





Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough. REKLAM June 2, 2021