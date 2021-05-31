Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik ve Alexander Sörloth sözleri

Ekonomi

Türkiye yüzde 7'lik büyüme ile OECD ülkeleri arasında zirveye yerleşti

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme başarısı elde etti. Beklentileri de aşan ilk çeyrek büyümesiyle Türkiye OECD ülkeleri arasında zirveye yerleşti. Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Birleşik Krallık ekonomisi yüzde 6,1, geçici verilere göre Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3,1 daraldı