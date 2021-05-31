Spor Abdullah Avcıdan Marek Hamsik ve Alexander Sörloth sözleri
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Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik ve Alexander Sörloth sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta sezon değerlendirmesi yaptı. Avcı takımın transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan Marek Hamsik ve Alexander Sörloth sözleri
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Avcı zor bir sezonu geride bıraktıklarını söylerken transferlere dair mesajlar verdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"32 haftada hiçbir zaman mahkum olan bir Trabzonspor yoktu. Her pozisyonda oyuncu kalitesini arttırdığımız bir oyuncu grubu oluşturmamız gerekiyor. İnatçı, vazgeçmeyen ve zihinsel olarak hep sahanın içinde kalan bir takım yaratmak istiyoruz."
  • -"Her kulübün borçları var. Trabzonspor'un yarışabilmesi için Uğurcan'ın satılması gerekiyorsa ve oyuncu da bunu istiyorsa bunu değerlendirmek lazım. B ve C planları için çalışmalar yapıyoruz."
  • -"Bu lige uygun, fizikli olan ve oyunu kullanabilen bir stoper daha kadroya katmak istiyoruz. Sol bek konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki sezon rekabeti yukarılara çıkaran bir yedek kulübesi istiyorum."
  • -"Orta sahaya bir marka oyuncu ile konuşuyoruz. Hamsik'i herkes ister. Keşke öyle bir şey olabilse ama bunlar için ekonominin uygun olması gerekiyor."
  • -"Sörloth keşke olsa... Başkanımız çalışmalar yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder, olamıyorsa da B planımıza hazırlık yapıyoruz."
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