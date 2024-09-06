Sosyal medyada karaborsa bilet dolandırıcılığına dikkat!

Son günlerde karaborsa bilet satışından 56 milyon euro gelir elde edildiği iddialarıyla gündeme gelen Galatasaray’dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan iddialara yönelik bir açıklama yaparken, "Herkes bilsin ki Galatasaray’ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum" ifadelerini kullandı.





Karaborsa bilet satışına dair yeni adıyla X olan Twitter'da da ayrı bir gündem başlığı yer alıyor. Bazı Twitter kullanıcılarının maçlara dair biletleri Twitter üzerinden sattığı görülüyor. Özellikle maç biletlerinin hızlıca tükendiği maçlar öncesi Twitter üzerinden açılan hesaplar ile karaborsa olarak maç biletleri fahiş fiyatlara satılıyor.





Bu suça ek olarak karaborsa bilet satışı yapıp bilet gönderiminde bulunmayan yeni nesil dolandırıcılar da var. Celal Can Ozan adındaki bir kişinin Twitter üzerinden maç biletlerini karaborsa olarak sattığı ve sonrasında biletleri de göndermeyerek yeni bir suça imza attığı ortaya çıktı.





Celal Can Ozan kullanmış olduğu 0535 211 23 56 telefon numarası üzerinden önce satış işlemini gerçekleştiriyor; ardından ödemenin gelmesiyle birlikte bilet devri yapmayarak dolandırıcılık suçuna imza atıyor.





Sporseverlerin bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması ve biletleri sadece resmi bir şekilde satın alması gerektiği bildiriliyor.







