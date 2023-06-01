|
Spor

Stefan Kuntz'dan Abdülkerim Bardakcı paylaşımı: Kadroda olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi.

17:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Stefan Kuntz ve Abdülkerim Bardakcı birlikte poz verdi.

Stefan Kuntz ve Abdülkerim Bardakcı birlikte poz verdi.

Stefan Kuntz Abdülkerim Bardakcı ile bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki oyuncuyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, Letonya ve Galler ile oynanacak maçların kadrosunda Abdülkerim'e yer vereceğini açıkladı.


Alman teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Bugün Galatasaray’da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı ile çok verimli bir görüşme yaptım. Konyaspor’da oynadığı dönemden beri takip ettiğimiz ve milli takım kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncu olmasına rağmen, kendisi yaşadığı şanssız sakatlıklardan ötürü henüz milli formayı giyemedi. Galatasaray ile kazandığı şampiyonluk nedeniyle kendisini tebrik ettim ve birlikte bir sezon değerlendirmesi yaptık. Bu güzel sohbette, kendisine yakın zamanda Letonya ve Galler ile oynayacağımız EURO 2024 grup eleme karşılaşmalarındaki planlarımızı net bir şekilde anlatma fırsatı buldum ve milli takıma çağrılan her oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu anlattım."




#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Abdülkerim Bardakcı
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?