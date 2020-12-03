SÜPER LİG

Stiven Plaza Trabzonspor'da neden oynamıyor?

Büyük umutlarla transfer edildi, sadece 3 dakika oynadı

Trabzonspor’un İspanyol ekibi Real Valladolid’den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, kayıplara karıştı. Bordo-mavili takıma geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla forma şansı bulamayan Ekvadorlu oyuncu hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takıma gelişiyle çıkış arıyor.

Haber Merkezi İHA
Stiven Plaza'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 900 bin euro.

Stiven Plaza'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 900 bin euro.

Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü / AA

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren ve oynadığı son 2 maçta 6 puan toplayarak büyük bir moral yakalayan Trabzonspor’da, sezon başında transfer edilen Stiven Plaza da çıkış arayan isimlerin başında geliyor.

Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına anlaşma sağlanarak transfer edilen oyuncu bugüne kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibinin Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 10 maçta sadece 3 dakika forma giyebilen oyuncu 7 maçta ise 21 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi.

Ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan forvet eleştirilerin odağındaki isim olurken, 21 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı ile birlikte çıkış arayan isimlerin başında geliyor.

Avcı görüşme halinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği ilk günden itibaren oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor. Sağlıklı iletişim kurarak takımsal ve bireysel sorunların üstesinden gelmeye çalışan deneyimli teknik adam, öz güven sorunu yaşayan oyuncularıyla da yakın temas kuruyor. Moral ve motivasyon konuşmaları yapan Abdullah Avcı, Stiven Plaza gibi çıkış arayan oyuncularla yakından ilgileniyor.

Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdi
Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdi

Stiven Plaza’nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.Plaza'dan forma istediİspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza’dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.Valladolid'i satın almıştıInter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018’de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.Trabzonspor&#39;un yeni transferleri Stiven Plaza ve Anders Trondsen kimdir? pic.twitter.com/CM3LB0t9gV&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 9, 2020 Süper Lig’in en değerlisi Trabzonspor: En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyorVideo: Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam

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