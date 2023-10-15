Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep FK günlerini, Süper Lig ve ligdeki hedefleri hakkında Bein Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.





Marius Sumudica'nın röportajı şöyle:

'Sekiz haftada dokuz teknik adam değişti bunun nedeni nedir'

'Yöneten başkanlara, yöneticilere ve idarecilere bir soru yöneltmek istiyorum? İlk sekiz haftada dokuz teknik adam değişti bunun nedeni nedir? Yeni hoca geldiğinde bir ay içerisinde birçok şeyi değiştiremez. Şansla belki birkaç maç kazanılır ama bu sürdürülebilir değil. Bence bu Türk futbolunun kanayan yarası. Benim bir korkum yok buradan gidersem kısa süre içerisinde yeni bir takımla sözleşme imzalayabilirim"





'Değişmeye karar verdim'

"Türkiye'ye ilk geldiğim dönemde büyük bir kulübün başkanı Lucescu'ya "Sumudica'yı normalde yarın getiririm. Çünkü çok iyi teknik direktör. Ancak sürekli kavga ediyor. Zor bir karakter. O yüzden takımın başına getirmek istemiyorum' demiş. Değişmeye karar verdim"





'Annem gelmemi istemedi'

"Deprem sebebiyle annem Gaziantep'e gelmemi istemedi ancak ben gelmeyi çok istedim. Bu takım ligde kalacak buna inanıyorum. Sözleşmeme bunu da eklettim. Eğer ligde kalamazsak bunun cezasını ödeyeceğim"

Marius Sumudica

'Gaziantep FK benim bebeğim'

"Sezon devam ederken takım almayı sevmiyorum. Bazı takımlardan teklifler aldım ama kabul etmedim. Buradan teklif alınca düşünmeden kabul ettim. Gaziantep FK benim bebeğim gibi. Lige ilk çıktığında görev almıştım. Sumudica bir takımdaysa hedefi asla ligde kalmak olmaz"





'Türkiye ile Romanya birbirine çok benziyor'

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Teknik adamları ise yerli isimler. Türkiye'de teknik adamlık yapmak çok zor gerçekten. Kazanırsanız krallar gibi karşılanırsanız. Türkiye ile Romanya birbirine çok benziyor. İki ülkenin kanında Balkan kanı var. Başarılı olduğunuz sürece bir sorun yok"





'İki oyuncu katacağız'

"Ara transfer döneminde takıma iki yeni oyuncu daha katacağız imkanlar dahilinde. Şu an yakaladığımız başarıyı transfer ettiğimiz dört oyuncuya bağlamamak lazım. Çok iyi bir takımımız var ve ilerleyen günlerde çok daha iyi duruma geleceğiz"



























