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Süper Lig 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig 32. haftanın hakemleri açıklandı

14:3017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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TFF
TFF

Trendyol Süper Lig 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Bodrum FK maçını Mehmet Türkmen, Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.


İşte Süper Lig 32. hafta maçlarında görev alacak hakemler;

Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

Başakşehir - Gaziantep: Zorbay Küçük

Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan




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