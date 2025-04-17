Süper Lig 32. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Bodrum FK maçını Mehmet Türkmen, Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
Başakşehir - Gaziantep: Zorbay Küçük
Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan