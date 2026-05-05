Süper Lig ekibi Amedspor’u tebrik etmişti: Paylaşımlarını kaldırdıklarını açıkladılar

16:505/05/2026, Salı
Trendyol 1. Lig’in son haftasında oynanan karşılaşmalar sonrasında Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’e yükselmişti. Amedspor’un Süper Lig’e çıkması sonrasında, bir kulüp yaptığı paylaşımı geri çekti.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Süper Lig ekiplerinden bazıları Amedspor’u tebrik etti.


Göztepe de bu tebrik eden takımlar arasında yer alıyordu. İzmir ekibi, yapmış olduğu açıklama ile tebriklerini geri çektiklerini ifada ettiler.


Göztepe’den yapılan açıklama şu şekilde:


"Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini de tebrik ettik.

Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik. Taraftarımızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir.


Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhuna olan inancımızı korurken her zaman camiamızın değerlerini ve hassasiyetlerini ön planda tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


Önümüzde, Gaziantep FK ile oynayacağımız, kulüp tarihimiz açısından önemli maçlardan birinde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda, tüm camiamızın omuz omuza, tek yürek halinde takımımızın yanında olacağına inancımız tamdır."

