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CANLI | İstanbulspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte göreve yeni gelen teknik direktör Fatih Tekke ilk resmi müsabakasından iyi bir sonuç elde etmek isterken, Fenerbahçe'yse iyi gidişatını devam ettirmek istiyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: İstanbulspor - Fenerbahçe: İlk 11ler açıklandı
İstanbulspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte göreve yeni gelen teknik direktör Fatih Tekke ilk resmi müsabakasından iyi bir sonuç elde etmek isterken, Fenerbahçe'yse puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürmek istiyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği bulunmayan kullanıcılar Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından takip edebilecek.

İlk 11'ler

  • İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Okan, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim.

  • Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.
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