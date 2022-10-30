CANLI | İstanbulspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte göreve yeni gelen teknik direktör Fatih Tekke ilk resmi müsabakasından iyi bir sonuç elde etmek isterken, Fenerbahçe'yse puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürmek istiyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği bulunmayan kullanıcılar Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından takip edebilecek.
İlk 11'ler
- İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Okan, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim.
- Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.