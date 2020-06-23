SÜPER LİG

Süper Lig maçında 'kural hatası' iddiası: TFF'ye başvuru yapıldı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Medipol Başakşehir maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ankaragücü-Başakşehir maçını Hüseyin Göçek yönetmişti.

Ankaragücü-Başakşehir maçını Hüseyin Göçek yönetmişti.

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

Fatih Mert Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

  • Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puanın sahibi olmuştu.

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