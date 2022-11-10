Spor Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan atandı.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligde 14. haftanın hakemleri
Atilla Karaoğlan

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

11 Kasım Cuma

  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
  • 20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi

  • 14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
  • 20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar

  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
  • 17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
  • 20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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