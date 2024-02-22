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Spor

Süper Lig'de yeni sezonun başlancıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

12:11 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:23 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.


Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.


TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.





#Süper Lig
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