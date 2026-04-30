Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

12:4130/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32'nci haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:


Yarın


17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay


20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy


2 Mayıs Cumartesi


20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu


20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün


20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses


3 Mayıs Pazar


20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen


20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan


20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır


20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

#süper lig
#tff
#türkiye futbol federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son DAKİKA Meclis Gelişmeleri: 2000–2008 Arası Sigorta Başlangıcı Olana Kademeli Emeklilik Ne Zaman Meclis'e Gelecek?