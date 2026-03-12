Yeni Şafak
Süper Lig'de bu sezon bir ilk: Kadın hakem görev yapacak

22:30 12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Asen Albayrak
Asen Albayrak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıkladı. MHK bu sezon bir ilke giderek, kadın hakem Asen Albayrak'a görev verdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 8 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen


14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay


15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol



