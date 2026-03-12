Süper Lig'de bu sezon bir ilk: Kadın hakem görev yapacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıkladı. MHK bu sezon bir ilke giderek, kadın hakem Asen Albayrak'a görev verdi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 8 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Karagümrük-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol