Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

12:3621/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
IHA
Video Asistan Hakem.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR’ı Volkan Bayarslan oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe’nin saat 20.00’de deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’n yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak. Karşılaşmada VAR’da Volkan Bayarslan, AVAR’da da Anıl Usta görev yapacak.


RAMS Başakşehir, saat 17.00’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdük çalacağı mücadelede Suat Güz ve Mehmet Akıncık yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e, AVAR’da Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek.


Günün diğer karşılaşması Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Çağdaş Altay’ın yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Altay’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Fevzi Erdem Akbaş olacak. VAR koltuğunda Alper Çetin, AVAR’da Candaş Elbil görev yapacak.


Kocaelispor’un, Çaykur Rizespor’u saat 17.00’de konuk edeceği müsabakayı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Bu mücadelede VAR olarak Sarper Barış Saka görev alacak. Saka’ya AVAR olarak Samet Çiçek eşlik edecek.

