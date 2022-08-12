Süper Lig'den ayrıldıktan sonra gittiği ülkenin efsanesi oldu

Rodrigo Tabata, Katar Milli Takımı'nda 19 kez mücadele etti.

Beşiktaş'ın 2009 senesinde 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Rodrigo Tabata, büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Gönderilmesi için büyük uğraş verilen oyuncu sonrasında Katar'ın yolunu tuttu.

Brezilyalı futbolcu Katar'da sergilediği performansla büyük beğeni topladı ve bir anda ülkenin en iyi futbolcularından biri haline geldi. Bu ülkede geçirdiği uzun zaman sonrasında vatandaşlık hakkı kazanan oyuncu milli takım forması da giymeye başladı. 19 kez Katar Milli Takımı'nda oynayan futbolcu Katar'ın futbol simgelerinden biri haline geldi.

Al-Rayyan ve Al Sadd takımlarının unutulmaz futbolcularından biri haline gelen Tabata, Katar'da forma giydiği 223 maçta 125 gol attı 30 da asist yapma başarısı gösterdi.

41 yaşındaki futbolcu kariyerine devam ederken ilerleyen dönemlerde Katar'da yöneticilik üzerine kariyer hedeflediği belirtildi.