SÜPER LİG

Süper Lig'in eski yıldızı Mile Jedinak kimdir?

Süper Lig'in eski yıldızı Jedinak kramponlarını astı

Türkiye'de Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giyen orta saha oyuncusu Mile Jedinak, 35 yaşında futbola veda etti. Süper Lig'de 66 maça çıkan Jedinak, 9 gol atarken 9 da asist kaydetmişti.

Haber Merkezi AA
Mile Jedinak, Avustralya Milli Takım formasını 79 kez giydi.

Mile Jedinak, Avustralya Milli Takım formasını 79 kez giydi.

Fotoğraf: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Avustralyalı orta saha oyuncusu Mile Jedinak, profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve Türkiye'de Gençlerbirliği ile Antalyaspor formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere'de Crystal Palace ve Aston Villa'da görev yapmıştı.

  • Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.

Jedinak'ın Arda Turan ile mücadelesi
Jedinak'ın Arda Turan ile mücadelesi

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