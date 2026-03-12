Süper Lig'in köklü kulübü artık Süper Amatör'de

Denizlispor için son yıllarda yaşanan mali ve yönetimsel kriz, kulübü profesyonel liglerden amatöre kadar sürükledi. Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 2020-21’de küme düşmesinin ardından sırasıyla alt liglere gerileyerek geçen sezon TFF 3. Lig’den de düşüp Bölgesel Amatör Lig’e indi.

Eski futbolcuların alacakları nedeniyle sık sık transfer yasağıyla karşılaşan kulüp, kadrosunu büyük ölçüde altyapı oyuncularıyla kurmasına rağmen beklenen sonuçları alamadı. Son olarak alacakları için dava açan eski oyuncu Tiago Lopes’in davayı kazanmasıyla verilen 6 puan silme cezası, sezon içindeki toplam kesintiyi 12 puana çıkardı.

Sahada topladığı 14 puana rağmen puan silmeleri nedeniyle 2 puana kadar gerileyen Denizlispor, kalan haftalarda tüm maçlarını kazansa bile ligde kalma ihtimalini kaybederek gelecek sezon Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.







