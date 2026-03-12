Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in köklü kulübü artık Süper Amatör'de

Süper Lig'in köklü kulübü artık Süper Amatör'de

18:0312/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Denizlispor gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.
Denizlispor gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Uzun yıllar Süper Lig'de boy gösteren, Avrupa kupalarında iz bırakan Denizlispor, aldığı puan silme cezasıyla birlikte sezonun bitimine 7 maç kala Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Denizlispor için son yıllarda yaşanan mali ve yönetimsel kriz, kulübü profesyonel liglerden amatöre kadar sürükledi. Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 2020-21’de küme düşmesinin ardından sırasıyla alt liglere gerileyerek geçen sezon TFF 3. Lig’den de düşüp Bölgesel Amatör Lig’e indi.

Eski futbolcuların alacakları nedeniyle sık sık transfer yasağıyla karşılaşan kulüp, kadrosunu büyük ölçüde altyapı oyuncularıyla kurmasına rağmen beklenen sonuçları alamadı. Son olarak alacakları için dava açan eski oyuncu Tiago Lopes’in davayı kazanmasıyla verilen 6 puan silme cezası, sezon içindeki toplam kesintiyi 12 puana çıkardı.

Sahada topladığı 14 puana rağmen puan silmeleri nedeniyle 2 puana kadar gerileyen Denizlispor, kalan haftalarda tüm maçlarını kazansa bile ligde kalma ihtimalini kaybederek gelecek sezon Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.



#Denizlispor
#Süper Lig
#Süper Amatör Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı