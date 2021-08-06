Spor Taha Akgül Tokyo 2020de bronz madalya kazandı
GÜREŞ

Taha Akgül Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur’u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Akgül Tokyo 2020de bronz madalya kazandı
Milli güreşçimiz Taha Akgül Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

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