Tahkim Kurulu Serdal Adalı kararını açıkladı

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş divan kurulunda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle verilen 2 milyon TL para cezasına ilişkin yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi. Başkan Serdal Adalı'ya ise divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıklandı.