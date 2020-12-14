Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünü kazanan Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Talisca Beşiktaş'a dönecek mi?

Talisca yaptığı paylaşımda, Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafı paylaşırken aynı zamanda, o fotoğrafın vücuduna yaptırdığı dövmelerini de paylaştı. Paylaşımın altına "Yakında birlikteyiz" notunu düşen 26 yaşındaki oyuncu, taraftarları heyecanlandırdı. Birçok siyah-beyazlı taraftar, Talisca'nın paylaşımının altına Beşiktaş'a dönmesi için çağrıda bulundu.

37 gol ve 14 asist

Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını 80 maçta giymişti. Bu karşılaşmalarda 37 gol ve 14 asistle oynayan Brezilyalı oyuncu şu anda Çin ekiplerinden Evergrande forması giyiyor.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor Çebi, kulüp dergisinin aralık sayısında siyah-beyazlı camia ve taraftarlara seslendi. Göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Çebi, "Ne yazık ki bu bir yılın çoğunu pandemi etkisi altında geçirdik. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi biz de kulüp olarak bu durumdan oldukça etkilendik ve gelirlerimizin büyük bir bölümünden mahrum kaldık. Takımlarımızda da birçok sporcumuz maalesef bu virüse yakalandı ve kadrolarından uzak kaldı. Özellikle futbol takımımızda son zamanlarda bu sayı bir hayli arttı. Bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin kendisine ve çevresine karşı duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu."Davamız şampiyonluğu kovalamak"Göreve geldiklerinde önerinde pozitif bir tablo olmadığını vurgulayan Çebi, "Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi, inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz" şeklinde konuştu.Rachid Ghezzal'dan sözleşme açıklaması: Burada olduğum için mutluyum"Şimdi sıra istikrarda"Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik durumu da değerlendirerek, "Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen ’Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür’ algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda" ifadelerini kullandı."İnceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz"Camianın kulübün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme beklentisi olduğunu dile getiren Çebi, "İlgili firma incelemeyi tamamlamak için var gücüyle çaba harcıyor. Ancak gerek işin büyüklüğü ve ağırlığı gerekse pandemi nedeniyle raporu henüz tarafımıza teslim edemediler. Raporu teslim alır almaz Denetim Kurulumuz ve hukukçularımız ile gerekli müzakereleri yapıp inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil gerçeği ortaya çıkartmaktır" açıklamasını yaptı."Desteğinize ihtiyacımız var"Çebi, "Bırakmam Seni kampanyamız kapsamında düzenlediğimiz “Ödül Gecesi” programının talihlilerini ödülleriyle buluşturduk. Hem kulübümüzün hem de taraftarlarımızın kazandığı faydalı bir kampanya olduğuna inanıyorum. Ama “Bırakmam Seni” kampanyasının halen devam ettiğini unutmamak lazım. Kulübümüzün, SMS’lerinize, özel gün sertifikalarına ve bağışlarınıza açık olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca, Allah da ömür verirse görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız müsterih olsun, Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor" dedi.Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlarRıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı

Talisca'nın Instagram paylaşımı;