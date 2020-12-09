Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor

Çebi, kulüp dergisinin aralık sayısında siyah-beyazlı camia ve taraftarlara seslendi. Göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Çebi, "Ne yazık ki bu bir yılın çoğunu pandemi etkisi altında geçirdik. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi biz de kulüp olarak bu durumdan oldukça etkilendik ve gelirlerimizin büyük bir bölümünden mahrum kaldık. Takımlarımızda da birçok sporcumuz maalesef bu virüse yakalandı ve kadrolarından uzak kaldı. Özellikle futbol takımımızda son zamanlarda bu sayı bir hayli arttı. Bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin kendisine ve çevresine karşı duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Davamız şampiyonluğu kovalamak"

Göreve geldiklerinde önerinde pozitif bir tablo olmadığını vurgulayan Çebi, "Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi, inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz" şeklinde konuştu.

Rachid Ghezzal'dan sözleşme açıklaması: Burada olduğum için mutluyum Beşiktaş’ta son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden olan Rachid Ghezzal, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Takımın son durumunu aktaran başarılı oyuncu, “2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ghezzal, “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Bunları konuşmak için erken” cevabını verdi.Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer “Mahrez’le kıyaslanmak güzel”Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gösterdiği performans sonrasında yıldız oyuncu Mahrez’le kıyaslanmasıyla ilgili konuşan Rachid Ghezzal, “Arkadaşım Mahrez’le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika’nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel” yorumunu yaptı.Sağ kanatta beraber oynadıkları Rosier’le iyi bir uyum yakaladıklarını da söyleyen başarılı oyuncu, “Rosier’le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.“İyi bir takımız”Zorlu bir periyoda gireceklerine dikkat çeken Cezayirli futbolcu, “İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli” dedi.Form durumunun yükselmesinin sebebini özgüven olarak dile getiren Ghezzal, “Form durumunun ülkeden ziyade, bunun özgüven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı"Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil"Sözleşme konusuyla ilgili soruyu tekrar yanıtlayan Ghezzal, “Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım” şeklinde konuştu.Geçmiş dönemde oynadığı bölgede Quaresma’nın forma giydiği hatırlatılan başarılı oyuncu, “Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur.Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım” açıklamasını yaptı.Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ilgili düşüncesi sorulan Ghezzal, “Sergen Yalçın tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi” diyerek sözlerini tamamladı.Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştıkKartal’ın zirve inadı

"Şimdi sıra istikrarda"

Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik durumu da değerlendirerek, "Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz Beşiktaş’ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen ’Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür’ algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda" ifadelerini kullandı.

"İnceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz"

Camianın kulübün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme beklentisi olduğunu dile getiren Çebi, "İlgili firma incelemeyi tamamlamak için var gücüyle çaba harcıyor. Ancak gerek işin büyüklüğü ve ağırlığı gerekse pandemi nedeniyle raporu henüz tarafımıza teslim edemediler. Raporu teslim alır almaz Denetim Kurulumuz ve hukukçularımız ile gerekli müzakereleri yapıp inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil gerçeği ortaya çıkartmaktır" açıklamasını yaptı.

"Desteğinize ihtiyacımız var"

Çebi, "Bırakmam Seni kampanyamız kapsamında düzenlediğimiz “Ödül Gecesi” programının talihlilerini ödülleriyle buluşturduk. Hem kulübümüzün hem de taraftarlarımızın kazandığı faydalı bir kampanya olduğuna inanıyorum. Ama “Bırakmam Seni” kampanyasının halen devam ettiğini unutmamak lazım. Kulübümüzün, SMS’lerinize, özel gün sertifikalarına ve bağışlarınıza açık olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca, Allah da ömür verirse görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var. Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız müsterih olsun, Beşiktaş’ı güzel günler bekliyor" dedi.

Doğukan İnci transferin gözdesi oldu: Her maçını izliyorlar Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'nin transferine ilişkin önemli bilgiler verdi. Radyospor'a konuşan Tolungüç'ün geç oyuncu hakkındaki açıklamaları şöyle;"Avrupa kulüpleri izliyor""Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." "Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi""Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir." "Fenerbahçe de istedi""Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir." Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından siyah-beyazlı takım için dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Üç maça 10 gol atmış bir Beşiktaş""Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan. 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar. Sergen Yalçın'ın bir otoriter bir de 'cool' duruşu var. Camiada da sevilir.""Sergen Yalçın psikolojik bir hata yaptı""Necip Uysal'ı kesmesi, Necip'in hoşuna gitmemiş sanki. Son fauldeki tepki biraz ona... Ghezzal da çıkarken keyfi kaçtı. Oyundan keyif alıyordu. Bu tür oyuncular maç bitmesin ister. Tam tadını alırken Sergen hoca çıkardı. Bunları aslında bilen bir insandır. Eleştirmek için de söylemiyorum ama psikolojik bir hata yaptı denebilir."Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer



