Tanju Çolak'tan Galatasaray eleştirisi: Ninni gibi

Galatasaray’ın temposunun düşük olduğuna vurgu yapan Çolak, “Görüyorum, maça gittim. Ninni gibi. Galatasaray, Samsunspor ile oynuyor ama ne sağ beki görevini yapıyor, ne sol bek görevini yapıyor, ne stoper. O kadar oynuyorlar ki tempo sıfır. Birinci bölgede yan pas, yan pas, yan pas, ikinci bölgede uzat topu, kim gidecek oraya. Bir tek Kerem gidiyor. Icardi sağa sola koşamaz, en az 3-4 kilo fazlası var. İşinin zor olduğunu söyledim. Niye söyledim; gördüm. Biz 35-40 senedir bu futbolun içindeyiz. Yazık değil mi, günah değil mi? Ben buradan Okan Burak’a sesleniyorum; takımın temposu yok, takımın gücü yok, takımın fizik gücü yok” diye konuştu.