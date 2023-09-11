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Spor

Samsunspor - İstanbulspor maçı 8 Kasım’da oynanacak

TFF yağış nedeniyle tatil edilen Samsunspor - İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edileceğini açıkladı.

17:08 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
11. dakika da kaldığı yerden devam edecek.

11. dakika da kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasının 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.


TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle maçın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakasının, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır" denildi.


Samsunspor - İstanbulspor ertelenen karşılaşmadan görüntü.







#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor
#İstanbulspor
#erteleme
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