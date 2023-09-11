Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde gireceği yoğun fikstürde oynayacağı bütün maçları kazanarak ligde liderliği Avrupa'da ise iki maçını kazanarak başlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Lig gruplarında da oynayacağı 2 maçı da kazanarak lider olmak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal da yoğun maç periyoduna dikkat çekerek "22 günde 7 maç oynayacağız. Bu maçların 2'si Avrupa kupası. Bu zorlu seriyi kayıpsız geçerek, galibiyet serimizi sürdürmek ve bir sonraki milli araya da zirvede girmeliyiz. Bunu başarırsak daha moralli bir şekilde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.