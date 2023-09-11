|
Spor

Hedef iki kulvarda da zirve

Fenerbahçe'de hedef Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste oynayacağı 7 maçlık zorlu periyotta hedef, ligde liderlik koltuğunu bırakmamak ve Konferans Lig gruplarında da 2'de 2 yaparak grup lideri olmak.

09:52 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Pazar günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Pazar günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde gireceği yoğun fikstürde oynayacağı bütün maçları kazanarak ligde liderliği Avrupa'da ise iki maçını kazanarak başlamayı hedefliyor.


Sarı-lacivertliler ligde oynayacağı 5 maçı da kazanarak kayıpsız yoluna devam ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Lig gruplarında da oynayacağı 2 maçı da kazanarak lider olmak istiyor.


Teknik direktör İsmail Kartal da yoğun maç periyoduna dikkat çekerek "22 günde 7 maç oynayacağız. Bu maçların 2'si Avrupa kupası. Bu zorlu seriyi kayıpsız geçerek, galibiyet serimizi sürdürmek ve bir sonraki milli araya da zirvede girmeliyiz. Bunu başarırsak daha moralli bir şekilde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#UEFA Konferans Ligi
#Trendyol Süper Lig
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?