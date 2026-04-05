Tedesco Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında nefes kesen derbide Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tedesco şöyle konuştu;

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak."

"Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

"Asensio'nun ciddi sakatlığı olmamasını umuyoruz. İlk izlenim, ciddi olmadığı yönünde. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak. İlk izlenim çok da negatif değil. Asensio yokken Fred, İsmail, Talisca var. Çok fazla çözümümüz var. Bu sakatlıklar işimizin bir parçası ama Asensio çok önemli."











