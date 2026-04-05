Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı

23:40 5/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş galibiyetinin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında nefes kesen derbide Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tedesco şöyle konuştu;

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak."

"Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

"Asensio'nun ciddi sakatlığı olmamasını umuyoruz. İlk izlenim, ciddi olmadığı yönünde. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak. İlk izlenim çok da negatif değil. Asensio yokken Fred, İsmail, Talisca var. Çok fazla çözümümüz var. Bu sakatlıklar işimizin bir parçası ama Asensio çok önemli."




#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İOKBS 2026 bursluluk sınavı tarihi