TFF 3. Lig ekibi satışa çıkarıldı: 2 milyon TL'ye alıcı arıyor

Bölgesel Amatör Lig'den çıkıp 7 yıldır aralıksız olarak 3'üncü Lig'de yer alan, bu periyotta 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'i ıskalayan sarı-kırmızılılarda Başkan Osman Duran kulübü devretmek istiyor. 1982 yılında kurulan ve Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir belde takımı olan Kızılcabölük'te yıllardır koltukta oturup takımın mali yükünü çekmeye çalışan Duran, belediyeler ve sponsorluk beklentisi içinde oldukları kuruluşlardan yeterli destek bulamadığı için bu kararı aldığını açıkladı.
"Denizli bu kulübü çok arar"
Geçen aylarda kalp krizi geçirip sağlık sorunlarıyla uğraşan Osman Duran, satış kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Duran kentte takıma sahip çıkılamadığını belirterek, "Yönetim kurulumuz ile yaptığımız son toplantıda bu kararı aldık. Denizli bu kulübü çok arar. Kulübümüz yok olunca herkes değerini anlayacaktır" dedi.
3. Lig ekibi 2 milyon TL'ye satılıyor
Mali sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:
- "Sponsorluk beklentisi içinde olduğumuz kuruluşlardan yeterli desteği bulamadık. Verilmiş sözler yerine getirilmedi. Şehrimizde üvey evlat muamelesi gördük. Şimdiye kadar hemşehrilerimizden destek alarak bugünlere geldik. Bu yıl hiç destek olan çıkmadı. Mali yönden dayanacak gücümüz kalmadığından yönetim kurulumuz ile yaptığımız son toplantıda kulübü satma kararı aldık. Mahalle takımı olarak hiçbir yere borcu olmadan bugünlere getirdiğimiz kulübü 2 milyon lira bedelle devretmek istiyoruz. Denizli'den talip çıkmazsa dışarıya da satabiliriz."
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