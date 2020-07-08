TFF 3. Lig ekibi satışa çıkarıldı: 2 milyon TL'ye alıcı arıyor

Bölgesel Amatör Lig'den çıkıp 7 yıldır aralıksız olarak 3'üncü Lig'de yer alan, bu periyotta 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'i ıskalayan sarı-kırmızılılarda Başkan Osman Duran kulübü devretmek istiyor. 1982 yılında kurulan ve Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir belde takımı olan Kızılcabölük'te yıllardır koltukta oturup takımın mali yükünü çekmeye çalışan Duran, belediyeler ve sponsorluk beklentisi içinde oldukları kuruluşlardan yeterli destek bulamadığı için bu kararı aldığını açıkladı.

"Denizli bu kulübü çok arar"

Geçen aylarda kalp krizi geçirip sağlık sorunlarıyla uğraşan Osman Duran, satış kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Duran kentte takıma sahip çıkılamadığını belirterek, "Yönetim kurulumuz ile yaptığımız son toplantıda bu kararı aldık. Denizli bu kulübü çok arar. Kulübümüz yok olunca herkes değerini anlayacaktır" dedi.

Kanat oyuncusu kaleye geçti, rakip kalecinin şutunu kurtardı La Liga'nın 34. haftasında Sevilla sahasında Eibar'ı konuk etti. Mücadelede tarihe geçecek anlar yaşandı. Karşılaşmayı 1-0 Sevilla kazandı ama mücadele Lucas Ocampos'un hem gol atması hem de kaleye geçerek, rakip kaleci Marko Dmitrovic'in şutunu çıkarması damga vurdu.Sevilla'da Lucas Ocampos kaleye geçtiMücadelenin 56. dakikasında Lucas Ocampos filleri havalandırdı ve Sevilla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında Sevilla kalecisi Tomas Vaclik sakatlandı. İspanyol ekibinin oyuncu değişiklik hakkı kalmadığı için kaleye Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos geçti.Lucas Ocampos'tan galibiyeti getiren kurtarış25 yaşındaki oyuncu kaleye geçtikten sonra adeta devleşti. Bir pozisyon esnasında Eibar kalecisi Marko Dmitrovic'in şutunu, kaleye geçen kanat oyuncusu Lucas Ocampos çıkardı. Arjantinli oyuncu karşılaşmada hem gol attı hem de kaleye geçip yaptığı kurtarışla takımına 3 puanı getiren isim oldu.İspanya La Liga puan durumuSevilla bu galibiyetin ardından puanını 60'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Eibar ise 35 puanla 17. sırada kaldı.Sevilla Eibar maçının özetini ve Lucas Ocampos'un kurtarışlarını izlemek için tıklayınız.Sevilla Eibar maçının özeti ve Lucas Ocampos'un kurtarışlarıÖZET | Milan'dan Juventus maçında muhteşem geri dönüş: Dünya bu maça kilitlendiZlatan Ibrahimovic verdiği cevaplarla yine şaşırtmadı

3. Lig ekibi 2 milyon TL'ye satılıyor

Mali sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti: